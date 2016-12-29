Чиновники Отуз-Адырского айыл окмоту присвоили более миллиона сомов

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«Ответственные лица Отуз-Адырского айыл окмоту внесли ложные сведения в бухгалтерские документы и присвоили 1 миллион 168 тысяч сомов», - сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.
Возбуждено уголовное дело по статьям 171 (присвоение или растрата вверенного имущества), 304 (злоупотребление должностным положением), 315 (служебный подлог) и 316 (халатность) УК КР. Ведется следствие.
URL: http://www.24.kg/kriminal/42523/