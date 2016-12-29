В Кыргызстане сотрудника Налоговой службы обвиняют в вымогательстве

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Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Вымогательство взятки» в отношении инспектора Управления ГНС по городу Ошу.
Уточняется, что 27 декабря в прокуратуру Ошской области поступило заявление от гражданина А.Х. о вымогательстве 15,5 тысячи сомов за положительное решение вопроса о налогообложении по импорту машины из России.
В тот же день инспектора регионального управления задержали.
При обыска у него обнаружили 9 тысяч сомов помеченными купюрами. Его задержанного и поместили в ИВС УВД Оша. Проводится расследование.
URL: http://www.24.kg/kriminal/42543/