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Китай за три года изъял $1,2 миллиарда у коррумпированных чиновников

4/01/17 12:20, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Китай за 2014-2016 годы изъял у коррумпированных чиновников, скрывавшихся за границей, свыше $1,2 миллиарда. Такие цифры представлены в докладе «Борьба с коррупцией и формирование честного правительства», сообщил Life.

 

Согласно данным документа, за первые шесть месяцев 2016 года власти Китая усилили противодействие коррумпированным представителям власти: число таких арестованных сотрудников в 2016 году возросло на 26 тысяч по сравнению с 2013-м.

 

Также известно, что около 90 процентов чиновников выразили доверие проводимым жестким мерам: в 2012 году антикоррупционную политику одобряли почти на 10 процентов меньше сотрудников государственных органов.

 

Беспощадную политику оправдывают 70 процентов населения страны — это также более чем на 10 процентов больше, чем четыре года назад.

URL: http://www.24.kg/kriminal/42716/

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