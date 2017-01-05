В Чуйской области задержали подозреваемого в убийстве пожилого мужчины

В Жайылском районе Чуйской области задержали мужчину по подозрению в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 2 января примерно в 21.00 в ОВД Жайылского района сообщили из больницы о том, что поступил труп пожилого мужчины европейской внешности с многочисленными ушибами головы.

Убитым оказался 64-летний карабалтинец.

Как выяснилось, 2 января примерно в 19.30 между ним и подозреваемым после распития спиртных напитков возникла ссора.

По горячим следам задержали 50-летнего местного жителя.

Возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР. Задержанного водворили в ИВС ОВД Жайылского района.