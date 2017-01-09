В Кыргызстане повесился мужчина, убивший собутыльника

Сотрудники следственного отдела Кара-Бууринского РОВД Таласской области расследуют дело об убийстве фермера. Об этом сообщило МВД КР.

По их данным, на пастбище «Чат» у села Кок-Сай Кара-Бууринского района в кошаре обнаружили повешенного. При осмотре в дальней комнате нашли труп другого мужчины с признаками насильственной смерти.

Личности их установили. Мужчиной, совершившим суицид, оказался 52-летний житель Джумгальского района Нарынской области, не имеющий постоянного жилья, работавший в этой кошаре скотником, по предварительным данным, ранее судимый за убийство.

Второй - житель села Кок-Сай и владелец кошары. При визуальном осмотре на его теле обнаружили признаки тяжких телесных повреждений.

Следственный отдел Кара-Бууринского РОВД возбудил уголовное дело по статье «Убийство» УК КР. Для определения точной причины смерти назначены все необходимые экспертизы.

По полученным данным, скотник избил хозяина кошары, травмы оказались несовместимыми с жизнью. После этого на следующий день мужчина повесился.