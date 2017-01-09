В Ошской области орудовал лжесотрудник ОТРК, вымогавший у учителей деньги

В УВД Ошской области рассказали ИА «24.kg», как обманывал учителей и глав сельских управ молодой человек, прикинувшейся сотрудником ОТРК.

Под предлогом участия в конкурсе на звание «Лучшая школа года» в прямом эфире Общественной телерадиокомпании он вымогал у учителей Кара-Суйского и Араванского районов в среднем от полутора до трех тысяч сомов.

Изначально зафиксировали восемь фактов. «Но после публикации в соцсетях принесли еще 20 заявлений по Кара-Суу и 10 - по Араванскому району», - уточнили в УВД региона.

Подозреваемого задержали. Возбуждено дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие.