RSS
facebookfacebookgoogale+
Полюби свой дом, и он отблагодарит тебя
Какие предприятия откроют в Кыргызстане в 2017 году
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 10 января 2017 года. Вторник. Бишкекское время 19:01
НОВОСТИ ДНЯ:
Криминал
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В Таджикистане освободили кыргызского бизнесмена, за которого требовали выкуп

9/01/17 10:11, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

В результате операции кыргызских правоохранителей и спецслужб Таджикистана освобожден 32-летний предприниматель из Ошской области. Бизнесмена удерживали в плену для выкупа, сообщила пресс-служба УВД области.

 

По информации ведомства, кыргызстанец находился в плену у граждан Таджикистана 10 дней. После прибытия на родину его госпитализировали с многочисленными травмами, гематомами и сотрясением головного мозга.

 

Уточняется, что в декабре 2016 года бизнесмен поехал в таджикский Худжант, чтобы продать машину с помощью знакомого. Однако последний взял кыргызстанца в заложники, пытал и требовал с его родных $23 тысячи.

 

Злоумышленники задержаны. Возбуждено уголовное дело. 

URL: http://www.24.kg/kriminal/42815/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ