В Таджикистане освободили кыргызского бизнесмена, за которого требовали выкуп

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В результате операции кыргызских правоохранителей и спецслужб Таджикистана освобожден 32-летний предприниматель из Ошской области. Бизнесмена удерживали в плену для выкупа, сообщила пресс-служба УВД области.
По информации ведомства, кыргызстанец находился в плену у граждан Таджикистана 10 дней. После прибытия на родину его госпитализировали с многочисленными травмами, гематомами и сотрясением головного мозга.
Уточняется, что в декабре 2016 года бизнесмен поехал в таджикский Худжант, чтобы продать машину с помощью знакомого. Однако последний взял кыргызстанца в заложники, пытал и требовал с его родных $23 тысячи.
Злоумышленники задержаны. Возбуждено уголовное дело.
URL: http://www.24.kg/kriminal/42815/