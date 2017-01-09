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В Бишкеке из-за девушки подрались и угнали авто

9/01/17 18:04, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В Бишкеке конфликт из-за девушки закончился дракой и угоном автомобиля «Мерседес-Бенц 270». Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

 

По их данным, 26-летний М.Ч. и его знакомая А.П. находились в салоне автомашины. К ним подошел неизвестный парень 18-19 лет. Между мужчинами произошла ссора, причиной которой стала находившаяся в машине девушка. В результате конфликта неизвестный, применив силу, завладел автомашиной и скрылся.

 

В тот же день его задержали. По факту возбуждено уголовное дело по статьям «Неправомерное завладение автомототранспортным средством» и «Грабеж» УК КР.

 

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Напомним, 7 января в селе Беловодском конфликт из-за девушки закончился поножовщиной, один из участников скончался.

URL: http://www.24.kg/kriminal/42864/

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