В Бишкеке из-за девушки подрались и угнали авто

В Бишкеке конфликт из-за девушки закончился дракой и угоном автомобиля «Мерседес-Бенц 270». Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

По их данным, 26-летний М.Ч. и его знакомая А.П. находились в салоне автомашины. К ним подошел неизвестный парень 18-19 лет. Между мужчинами произошла ссора, причиной которой стала находившаяся в машине девушка. В результате конфликта неизвестный, применив силу, завладел автомашиной и скрылся.

В тот же день его задержали. По факту возбуждено уголовное дело по статьям «Неправомерное завладение автомототранспортным средством» и «Грабеж» УК КР.

Напомним, 7 января в селе Беловодском конфликт из-за девушки закончился поножовщиной, один из участников скончался.