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Вид на жительство kg. Ловушка для желающих

10/01/17 12:17, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранителями задержан уроженец Казахстана, неоднократно судимый Дмитрий Ким, 1971 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

 

 

Установлено, что вышеуказанный гражданин, представляясь директором фирмы «Ак-Азат», обманным путем входил в доверие к иностранным гражданам и обещал им помощь в получении гражданства, вида на жительство и других документов. После получения денежных средств скрывался.  

 

«Ранее c заявлением обратились двое граждан Турции, в котором просили принять меры в отношении малознакомого мужчины по имени Дмитрий. Они указали, что тот обманным путем получил от них $3 тысячи», - говорится в сообщении.

 

Возбуждены уголовные дела по статье 166 УК КР (мошенничество). Задержанный водворен в СИЗО-1.

 

УУР ГУВД Бишкека просит откликнуться граждан, пострадавших от рук мошенника. Звонить по телефонам: 0557 77 01 77, 0553 68 33 53 и 0772 577676. 

 

URL: http://www.24.kg/kriminal/42915/

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