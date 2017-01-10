Вид на жительство kg. Ловушка для желающих

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранителями задержан уроженец Казахстана, неоднократно судимый Дмитрий Ким, 1971 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

Установлено, что вышеуказанный гражданин, представляясь директором фирмы «Ак-Азат», обманным путем входил в доверие к иностранным гражданам и обещал им помощь в получении гражданства, вида на жительство и других документов. После получения денежных средств скрывался.

«Ранее c заявлением обратились двое граждан Турции, в котором просили принять меры в отношении малознакомого мужчины по имени Дмитрий. Они указали, что тот обманным путем получил от них $3 тысячи», - говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по статье 166 УК КР (мошенничество). Задержанный водворен в СИЗО-1.

УУР ГУВД Бишкека просит откликнуться граждан, пострадавших от рук мошенника. Звонить по телефонам: 0557 77 01 77, 0553 68 33 53 и 0772 577676.