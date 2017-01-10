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Кыргызстанец предстанет перед судом за изнасилование 17-летней россиянки

10/01/17 18:23, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

В России передали в суд дело 22-летнего гражданина Кыргызстана, изнасиловавшего несовершеннолетнюю жительницу Челябинска. Об этом сообщили местные СМИ.

 

Как отмечается, инцидент произошел еще в августе 2016 года. Девушка вечером возвращалась домой, когда ее заметил мужчина. Он силой затащил ее в машину и увез на пустырь, где изнасиловал.

 

После мужчина повез жертву дальше. Подозрительный автомобиль привлек внимание сотрудников ГИБДД.

 

«Девушка рассказала о насилии сотрудникам полиции, которые сразу задержали молодого человека. От показаний он отказался. Причастность обвиняемого к преступлению подтвердила генетическая и судебно-медицинская экспертиза, а также зафиксированные у потерпевшей телесные повреждения», – пояснили в Следственном комитете России по Челябинской области.

URL: http://www.24.kg/kriminal/42952/

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