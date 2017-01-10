Таксисты «Жорго», подозреваемые в избиении и в вымогательстве, водворены в СИЗО

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«Подозреваемые в избиении бишкекчанина и в вымогательстве у него $6 тысяч, водворены в СИЗО. Суд Октябрьского района 31 декабря избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», - сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе МВД.
Ранее молодые люди применили силу, насильно посадили водителя в его автомашину марки «Хонда Фит» и увезли его в село Койташ.
«В горах, раздев его и избив битой, вымогали $6 тысяч. Отобрав у избитого 10 тысяч сомов и паспорт, скрылись в неизвестном направлении», - добавили в пресс-службе ведомства.
По данным, двое из четырех задержанных являются водителями в «Жорго такси». Ведется следствие.
URL: http://www.24.kg/kriminal/42963/