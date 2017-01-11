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В Петербурге кыргызстанец столкнул знакомого под поезд метро

11/01/17 12:03, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

В Санкт-Петербурге задержали гражданина Кыргызстана, который столкнул знакомого под поезд метро на станции «Площадь Александра Невского-2». Об этом сообщило агентство «Фонтанка».

 

Как отмечается, инцидент произошел утром 10 января. Меньше чем за сутки полицейские задержали подозреваемого в убийстве.

 

Как стало известно «Фонтанке», подозреваемый – 22-летний гражданин Кыргызстана. Он столкнул с платформы на рельсы перед приближающимся поездом своего знакомого – 22-летнего гражданина Узбекистана. Состав не успел затормозить, пострадавший погиб.

 

То, что падение не было случайностью, полицейские увидели на записях с камер метро.

 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 (убийство) УК РФ.

URL: http://www.24.kg/kriminal/42992/

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