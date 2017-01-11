В Петербурге кыргызстанец столкнул знакомого под поезд метро

В Санкт-Петербурге задержали гражданина Кыргызстана, который столкнул знакомого под поезд метро на станции «Площадь Александра Невского-2». Об этом сообщило агентство «Фонтанка».

Как отмечается, инцидент произошел утром 10 января. Меньше чем за сутки полицейские задержали подозреваемого в убийстве.

Как стало известно «Фонтанке», подозреваемый – 22-летний гражданин Кыргызстана. Он столкнул с платформы на рельсы перед приближающимся поездом своего знакомого – 22-летнего гражданина Узбекистана. Состав не успел затормозить, пострадавший погиб.

То, что падение не было случайностью, полицейские увидели на записях с камер метро.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 (убийство) УК РФ.