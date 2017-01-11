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В Бишкеке парень покатал девушку на угнанном автомобиле

11/01/17 12:14, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Сотрудники патрульной милиции задержали подозреваемого в угоне автомашины. Об этом сообщила пресс-служба УПМ ГУВД Бишкека.

 

По ее данным, 11 января примерно 1.30 в дежурную часть поступил вызов по поводу ДТП. Установлено, что на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Рыскулова водитель авто «Хонда Акура» врезался в столб. Когда приехала милиция, в салоне никого не было. По словам очевидцев, водитель и пассажир-девушка сбежали с места аварии.

 

Задержан и доставлен в Ленинское РОВД 19-летний А.А.Р., который пояснил, что работает на автомойке, захотел прокатиться со своей девушкой на оставленном там клиентом авто. Хозяин автомашины обратился с заявлением в милицию. Ведется расследование.

URL: http://www.24.kg/kriminal/42995/

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