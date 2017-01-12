В Минске по подозрению в убийстве ищут уроженца Кыргызстана

В столице Беларуси по подозрению в тяжком преступлении разыскивают уроженца Кыргызстана. Об этом сообщили белорусские СМИ.

По данным минских правоохранителей, 78-летний Евгений Колесников мог совершить убийство. Преступление произошло в Заводском районе белорусской столицы.

Как предупредила милиция, подозреваемый страдает психическим заболеванием. Он носит очки, склонен к агрессии, с собой у пенсионера могут быть предметы альпинистского снаряжения, например, ледорубы. Мужчину также видели с серым котом.