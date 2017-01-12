В Минске по подозрению в убийстве ищут уроженца Кыргызстана

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
В столице Беларуси по подозрению в тяжком преступлении разыскивают уроженца Кыргызстана. Об этом сообщили белорусские СМИ.
По данным минских правоохранителей, 78-летний Евгений Колесников мог совершить убийство. Преступление произошло в Заводском районе белорусской столицы.
Как предупредила милиция, подозреваемый страдает психическим заболеванием. Он носит очки, склонен к агрессии, с собой у пенсионера могут быть предметы альпинистского снаряжения, например, ледорубы. Мужчину также видели с серым котом.
URL: http://www.24.kg/kriminal/43055/