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В Минске по подозрению в убийстве ищут уроженца Кыргызстана

12/01/17 12:18, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В столице Беларуси по подозрению в тяжком преступлении разыскивают уроженца Кыргызстана. Об этом сообщили белорусские СМИ.

 

По данным минских правоохранителей, 78-летний Евгений Колесников мог совершить убийство. Преступление произошло в Заводском районе белорусской столицы.

 

Как предупредила милиция, подозреваемый страдает психическим заболеванием. Он носит очки, склонен к агрессии, с собой у пенсионера могут быть предметы альпинистского снаряжения, например, ледорубы. Мужчину также видели с серым котом.

URL: http://www.24.kg/kriminal/43055/

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