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В Бишкеке задержали подозреваемых в ограблении игрового зала

12/01/17 15:20, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Молодых людей, ограбивших в столице Кыргызстана игровой зал «Лотерея голд», задержали. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

 

Уточняется, что инцидент произошел в конце декабря. В игровой зал «Лотереи голд» на пересечении улиц Тоголока Молдо и Рыскулова ворвались двое неизвестных в масках. Они избили 32-летнюю сотрудницу компании и забрали из кассы 126 тысяч сомов.

 

Преступниками оказались 23-летние бишкекчанин и уроженец Чуйской области. Они заключены под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой» УК КР, ведется следствие.

URL: http://www.24.kg/kriminal/43079/

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