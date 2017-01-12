В Бишкеке задержали подозреваемых в ограблении игрового зала

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Молодых людей, ограбивших в столице Кыргызстана игровой зал «Лотерея голд», задержали. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.
Уточняется, что инцидент произошел в конце декабря. В игровой зал «Лотереи голд» на пересечении улиц Тоголока Молдо и Рыскулова ворвались двое неизвестных в масках. Они избили 32-летнюю сотрудницу компании и забрали из кассы 126 тысяч сомов.
Преступниками оказались 23-летние бишкекчанин и уроженец Чуйской области. Они заключены под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой» УК КР, ведется следствие.
URL: http://www.24.kg/kriminal/43079/