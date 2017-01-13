В Кыргызстане каждое третье преступление совершается в Бишкеке

Общее количество совершенных преступлений в столице Кыргызстана составляет 38,4 процента от общего показателя по республике. Об этом сообщило Главное управление внутренних дел Бишкека.

Как отмечают в ГУВД, причина - активная внутренняя миграция, социально-экономическая ситуация, отсутствие рабочих мест и занятости в отдаленных районах республики.

Между тем, по мнению милиции, за последние годы в Бишкеке преступность стабильно снижается. В 2016 году зарегистрировано 9 тысяч 396 криминальных происшествий, это на 613 меньше, чем в 2015-м.

К уголовной ответственности привлекли 1 тысячу 984 гражданина, из которых 116 - несовершеннолетние.

В ГУВД Бишкека подчеркнули, что большую опасность для общества представляют преступления экстремистской направленности. Наиболее опасные проявления экстремизма - организованная деятельность преступных сообществ.

Заместитель министр внутренних дел полковник милиции Данияр Абдыкаров отметил, что необходимо построить доверительные отношения с населением для совместной работы по профилактике правонарушений.

«Надо обратить особое внимание на каждое совершенное преступление, будь это мелкое хулиганство, и до тяжких преступлений. Организовать работу, чтобы каждый участковый инспектор провел обход дворов на своих обслуживаемых территориях в целях пресечения преступлений. Сегодня общество предъявляет повышенные требования к сотрудникам милиции. Их деятельность должна быть понятной и поддерживаемой населением», - заключил он.