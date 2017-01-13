В Бишкеке задержали мошенницу, представлявшуюся сотрудником Соцфонда

В Бишкеке задержана мошенница, действовавшая от имени Социального фонда. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, в милицию поступила информация о девушке по имени Света, которая входила в доверие к пожилым людям, проникала в их дом и обворовывала.

Как соощается, мошенница даже измеряла пенсионерам давление, а пока люди отвлекались, соучастники проникали в квартиру и похищали деньги, ценные вещи.

Правоохранительные органы задержали уроженку Чуйской области С.В.Казанкову, 1994 года рождения. Она подозревается в совершении ряда аналогичных преступлений на территории Бишкека и Чуйской области.

Задержанная находится в СИЗО-1. Ведется следствие.

Сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Бишкека просят пострадавших граждан сообщить по телефонам:

(0778) 750005,

(0709) 420119,

(0552) 102 889.