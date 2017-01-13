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В Бишкеке задержали мошенницу, представлявшуюся сотрудником Соцфонда

13/01/17 16:51, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Бишкеке задержана мошенница, действовавшая от имени Социального фонда. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

 

По ее данным, в милицию поступила информация о девушке по имени Света, которая входила в доверие к пожилым людям, проникала в их дом и обворовывала.

 

Как соощается, мошенница даже измеряла пенсионерам давление, а пока люди отвлекались, соучастники проникали в квартиру и похищали деньги, ценные вещи.

 

Правоохранительные органы задержали уроженку Чуйской области С.В.Казанкову, 1994 года рождения. Она подозревается в совершении ряда аналогичных преступлений на территории Бишкека и Чуйской области.

 

Задержанная находится в СИЗО-1. Ведется следствие.

 

Сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Бишкека просят пострадавших граждан сообщить по телефонам:

(0778) 750005,

(0709) 420119,

(0552) 102 889.

 

URL: http://www.24.kg/kriminal/43150/

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