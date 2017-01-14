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Милиция выявила на Иссык-Куле кафе, принадлежащее ОПГ

14/01/17 12:14, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

На территории одного из иссык-кульских пансионатов действует кафе, владельцем которого является член ОПГ. Об этом сообщило МВД КР.

 

По их данным, оперативники ГУБОП выявили факт самоуправства в курортной зоне Иссык-Кульской области. Выяснилось, что на территории одного из пансионатов, переведенных в 2016 году в госсобственность, есть кафе, владельцы которого не отчисляют налоги и не платят администрации пансионата за аренду.

 

На основании собранных документов следственный отдел Иссык-Кульского РОВД возбудил уголовное дело по статье «Самоуправство» УК КР.

 

По данным ГУБОП, 29-летний судимый хозяин кафе состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки.

 

Проводится расследование.

 

URL: http://www.24.kg/kriminal/43186/

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