Сотрудники Соцфонда нанесли государству ущерб в 10 миллионов сомов

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Должностные лица Социального фонда Первомайского района Бишкека нанесли государству ущерб почти в 10 миллионов сомов. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.
По их данным, установлено, что с 2014 по 2015 год чиновники присвоили деньги от реализации предпринимателям 11 тысяч 772 страховых полисов. В результате государству причинен ущерб на 9 миллионов 980 тысяч сомов.
Генеральная прокуратура КР возбудила по факту уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 171 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР.
Ведется следствие.
URL: http://www.24.kg/kriminal/43214/