Сотрудники Соцфонда нанесли государству ущерб в 10 миллионов сомов

Должностные лица Социального фонда Первомайского района Бишкека нанесли государству ущерб почти в 10 миллионов сомов. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.

По их данным, установлено, что с 2014 по 2015 год чиновники присвоили деньги от реализации предпринимателям 11 тысяч 772 страховых полисов. В результате государству причинен ущерб на 9 миллионов 980 тысяч сомов.

Генеральная прокуратура КР возбудила по факту уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 171 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР.

Ведется следствие.