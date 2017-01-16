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Сотрудники Соцфонда нанесли государству ущерб в 10 миллионов сомов

16/01/17 09:54, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Должностные лица Социального фонда Первомайского района Бишкека нанесли государству ущерб почти в 10 миллионов сомов. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.

 

По их данным, установлено, что с 2014 по 2015 год чиновники присвоили деньги от реализации предпринимателям 11 тысяч 772 страховых полисов. В результате государству причинен ущерб на 9 миллионов 980 тысяч сомов.

 

Генеральная прокуратура КР возбудила по факту уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 171 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР.

 

Ведется следствие.

URL: http://www.24.kg/kriminal/43214/

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