В Бишкеке незаконно срубили деревья

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В Бишкеке на пересечении улиц Ахунбаева и Шабдан баатыра неизвестные незаконно срубили деревья. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.
По ее данным, сообщение об этом поступило в 1.30. Как оказалось, деревья вырубили у обочины дороги.
Сотрудники патрульной милиции ГУВД по горячим следам задержали троих бишкекчан и передали их в следственный отдел УВД Октябрьского района. Проводится расследование.
URL: http://www.24.kg/kriminal/43354/