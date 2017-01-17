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В Бишкеке незаконно срубили деревья

17/01/17 11:25, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Бишкеке на пересечении улиц Ахунбаева и Шабдан баатыра неизвестные незаконно срубили деревья. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

 

По ее данным, сообщение об этом поступило в 1.30. Как оказалось, деревья вырубили у обочины дороги.

 

Сотрудники патрульной милиции ГУВД по горячим следам задержали троих бишкекчан и передали их в следственный отдел УВД Октябрьского района. Проводится расследование.

URL: http://www.24.kg/kriminal/43354/

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