В Бишкеке незаконно срубили деревья

В Бишкеке на пересечении улиц Ахунбаева и Шабдан баатыра неизвестные незаконно срубили деревья. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, сообщение об этом поступило в 1.30. Как оказалось, деревья вырубили у обочины дороги.

Сотрудники патрульной милиции ГУВД по горячим следам задержали троих бишкекчан и передали их в следственный отдел УВД Октябрьского района. Проводится расследование.