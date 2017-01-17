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В Бишкеке задержана группа грабителей

17/01/17 17:45, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Бишкеке задержали группу грабителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.  

 

По ее данным, 14 января 2017 года примерно в 03.10 трое неизвестных в черных масках, разбив стекло входной комнаты, проникли в дом по улице Фере в Бишкеке. Угрожая ножом и физической расправой супругам, забрали 20 тысяч сомов, паспорт, военный билет и скрылись. 

 

Как сообщается, в ходе рейда задержаны трое подозреваемых: 23-летний К. у. М., уроженец Ошской области, 22-летний уроженец Иссык-Кульской области Т.Ж. и 21-летний уроженец Джалал-Абадской области Ш. у. Ш.

 

У задержанного Т.Ж. были обнаружены женские часы, которые были похищены во время разбойного нападения. Также изъяты одна пара строительных перчаток черного цвета, платок (бандана) синего цвета с надписями, одна серебряная цепочка, два серебряных кольца и каменный брелок.

 

В настоящее время проверяется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.

 

Задержанные заключены под стражу, им предъявлено обвинение по статье 168 (разбой) УК КР.

 

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URL: http://www.24.kg/kriminal/43396/

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