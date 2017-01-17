В Сузакском районе экстремистскую литературу прятали в тандыре

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В Сузакском районе Джалал-Абадской области экстремистскую литературу прятали в тандыре. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что в районе проведены оперативные мероприятия, направленные на пресечение экстремистских проявлений. Проведены санкционированные судом обыски по нескольким адресам членов запрещенной в КР организации «Хизб ут-Тахрир».
В ходе обыска обнаружены материалы экстремистской направленности: книги, брошюры, листовки. В одном из домов их прятали в тандыре.
Изъятая литература, а также компьютеры, DVD-диски отправлены на теологическую экспертизу. Следственные мероприятия продолжаются.
В результате профилактических работ в 2016 году более 60 граждан в регионе добровольно отказались от идей и участия в организации «Хизб ут-Тахрир».
URL: http://www.24.kg/kriminal/43404/