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В Сузакском районе экстремистскую литературу прятали в тандыре

17/01/17 19:08, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

В Сузакском районе Джалал-Абадской области экстремистскую литературу прятали в тандыре. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

 

Отмечается, что в районе проведены оперативные мероприятия, направленные на пресечение экстремистских проявлений. Проведены санкционированные судом обыски по нескольким адресам членов запрещенной в КР организации «Хизб ут-Тахрир».

 

В ходе обыска обнаружены материалы экстремистской направленности: книги, брошюры, листовки. В одном из домов их прятали в тандыре.

 

Изъятая литература, а также компьютеры, DVD-диски отправлены на теологическую экспертизу. Следственные мероприятия продолжаются.

 

В результате профилактических работ в 2016 году более 60 граждан в регионе добровольно отказались от идей и участия в организации «Хизб ут-Тахрир».

 

URL: http://www.24.kg/kriminal/43404/

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