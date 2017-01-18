В Ошской области милиционеров обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса

В Ошской области сотрудникам милиции предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, обвинения предъявлены оперуполномоченным уголовного розыска ОВД Алайского района А.Б., Э.С., а также инспекторам К.Э. и М.А. в совершении преступлений, предусмотренных статьями 305 (превышение должностных полномочий), 318 (воспрепятствование производству следствия) и 341 (применение насилия в отношении представителя власти) УК КР.

Как сообщается, Ошский горсуд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде содержания в СИЗО-5 ГСИН. Кроме того, приказом МВД задержанный за вымогательство взятки следователь следственного отдела ОВД Алайского района М.М. уволен из органов МВД.

Также уволен старший оперуполномоченный А.Б., понижены в должности участковые инспекторы М.А. и К.Э. и оперуполномоченный Э.С. Возможность дальнейшего их пребывания в органах предложено рассмотреть дополнительно по результатам следствия, говорится в сообщении.

За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, выраженное в нарушении служебной дисциплины, освобождены от должностей с понижением:

- начальник ИВС ОВД Алайского района Тагайбек уулу Д.,

- начальник СО ОВД С.Ибраимов,

- начальник ОВД Ш.Азизов;

- заместитель начальника ОВД Таалайбек уулу Т.,

- заместитель начальника ОВД С.Абдырахманов.

Следствие по делу продолжается.

Отмечается, что ранее при задержании следователя Алайского РОВД группа сотрудников указанного ОВД в количестве 15-20 человек незаконно вмешалась в ход следственных действий. По данному факту возбуждено уголовное дело.