В Балыкчи задержан 14-летний автоугонщик

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В Балыкчи за угон задержан подросток. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.
По ее данным, 40-летний К.Ш. обратился в территориальное ОВД с заявлением о том, что неизвестные угнали «ВАЗ-2101». Оперативники в ходе рейда «Авторозыск» по подозрению в совершении преступления задержали 14-летнего местного жителя. Подросток в сопровождении законного представителя доставлен в следственное подразделение.
URL: http://www.24.kg/kriminal/43534/