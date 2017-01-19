В Балыкчи задержан 14-летний автоугонщик

В Балыкчи за угон задержан подросток. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 40-летний К.Ш. обратился в территориальное ОВД с заявлением о том, что неизвестные угнали «ВАЗ-2101». Оперативники в ходе рейда «Авторозыск» по подозрению в совершении преступления задержали 14-летнего местного жителя. Подросток в сопровождении законного представителя доставлен в следственное подразделение.