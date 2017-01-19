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Совершено покушение на владельца центра отдыха в Джалал-Абаде

19/01/17 16:58, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В городе Джалал-Абаде на владельца центра отдыха Taj Mahal Абдусатара Азизова совершено покушение. Об этом сообщило УВД региона.

 

Сейчас он находится в больнице, состояние здоровья удовлетворительное.

 

По данным родственников, нападение совершили 18 января на улице Индустриальной. Неизвестный начал стрелять, когда хозяин центра направлялся к своей автомашине.

 

Милиционеры на месте обнаружили несколько патронов от травматического пистолета.

 

По факту возбудили уголовное дело.

 

URL: http://www.24.kg/kriminal/43538/

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