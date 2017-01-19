Совершено покушение на владельца центра отдыха в Джалал-Абаде

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В городе Джалал-Абаде на владельца центра отдыха Taj Mahal Абдусатара Азизова совершено покушение. Об этом сообщило УВД региона.
Сейчас он находится в больнице, состояние здоровья удовлетворительное.
По данным родственников, нападение совершили 18 января на улице Индустриальной. Неизвестный начал стрелять, когда хозяин центра направлялся к своей автомашине.
Милиционеры на месте обнаружили несколько патронов от травматического пистолета.
По факту возбудили уголовное дело.
URL: http://www.24.kg/kriminal/43538/