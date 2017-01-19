Совершено покушение на владельца центра отдыха в Джалал-Абаде

В городе Джалал-Абаде на владельца центра отдыха Taj Mahal Абдусатара Азизова совершено покушение. Об этом сообщило УВД региона.

Сейчас он находится в больнице, состояние здоровья удовлетворительное.

По данным родственников, нападение совершили 18 января на улице Индустриальной. Неизвестный начал стрелять, когда хозяин центра направлялся к своей автомашине.

Милиционеры на месте обнаружили несколько патронов от травматического пистолета.

По факту возбудили уголовное дело.