RSS
facebookfacebookgoogale+
Полюби свой дом, и он отблагодарит тебя
Опасные игрушки. На свой страх и риск
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 20 января 2017 года. Пятница. Бишкекское время 02:31
НОВОСТИ ДНЯ:
Криминал
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В Токмаке 20-летние парни издевались над автолюбителем

19/01/17 19:49, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

По подозрению в применении силы в отношении водителя задержаны трое парней, сообщает управление патрульной милиции ГУВД Чуйской области.

 

Четверо неизвестных заставили мужчину целый день на его машине катать их по Токмаку.

 

По словам водителя, примерно в 7 утра его остановили четверо парней. Они применили силу и велели ему «быть таксистом», заставив возить по разным улицам. Сотрудники УПМ нашли троих граждан, подозреваемых в противозаконных действиях, им от 21 до 25 лет. Идет разбирательство. 

URL: http://www.24.kg/kriminal/43557/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ