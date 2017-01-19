В Токмаке 20-летние парни издевались над автолюбителем

По подозрению в применении силы в отношении водителя задержаны трое парней, сообщает управление патрульной милиции ГУВД Чуйской области.

Четверо неизвестных заставили мужчину целый день на его машине катать их по Токмаку.

По словам водителя, примерно в 7 утра его остановили четверо парней. Они применили силу и велели ему «быть таксистом», заставив возить по разным улицам. Сотрудники УПМ нашли троих граждан, подозреваемых в противозаконных действиях, им от 21 до 25 лет. Идет разбирательство.