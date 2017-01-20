Драка учащихся со смертельным исходом. Подозреваемого водворили в ИВС

Подозреваемого в убийстве школьника в Нарынской области Кыргызстана водворили в ИВС. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД региона.

В отношении ученика заведения имени Капара Кыдыралиева возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Отметим, драка произошла в Кочкоре вчера, 19 января, в 20.30-21.00. В результате погиб 17-летний ученик 10-го класса, еще один школьник в больнице.

Директор школы, учащийся которой погиб, уволен. Отстранен от должности и заведующий районным отделом образования.