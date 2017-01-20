Драка учащихся со смертельным исходом. Подозреваемого водворили в ИВС

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Подозреваемого в убийстве школьника в Нарынской области Кыргызстана водворили в ИВС. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД региона.
В отношении ученика заведения имени Капара Кыдыралиева возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Отметим, драка произошла в Кочкоре вчера, 19 января, в 20.30-21.00. В результате погиб 17-летний ученик 10-го класса, еще один школьник в больнице.
Директор школы, учащийся которой погиб, уволен. Отстранен от должности и заведующий районным отделом образования.
URL: http://www.24.kg/kriminal/43598/