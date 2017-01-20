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Драка учащихся со смертельным исходом. Подозреваемого водворили в ИВС

20/01/17 15:32, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Подозреваемого в убийстве школьника в Нарынской области Кыргызстана водворили в ИВС. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД региона.

 

В отношении ученика заведения имени Капара Кыдыралиева возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

 

Отметим, драка произошла в Кочкоре вчера, 19 января, в 20.30-21.00. В результате погиб 17-летний ученик 10-го класса, еще один школьник в больнице.

 

Директор школы, учащийся которой погиб, уволен. Отстранен от должности и заведующий районным отделом образования.

 

 

URL: http://www.24.kg/kriminal/43598/

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