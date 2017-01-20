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В России гражданин Кыргызстана проведет семь месяцев в колонии-поселении

20/01/17 16:19, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Казанский районный суд Тюменской области приговорил гражданина КР к семи месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом сообщают российские СМИ.

 

Как рассказали в пресс-службе Регионального управления федеральной службы безопасности по Тюменской области, Лазизжон Мадалимов, зная о запрете на въезд, переменил фамилию с Сайдикромов на Мадалимов и получил новый паспорт на территории КР. В августе 2015 года Мадалимов по поддельным документам пересек российско-казахстанскую границу.

 

В результате оперативно-разыскных мероприятий Лазизжон Мадалимов в мае 2016 года задержан в Нижневартовске. Свою вину в совершении преступления он признал полностью.

URL: http://www.24.kg/kriminal/43607/

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