В России у уборщицы-кыргызстанки украли почти 6 миллионов рублей

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В Санкт-Петербурге ограбили уборщицу супермаркета «Магнит», отобрав у нее 5,8 миллиона рублей и автомобиль Skoda стоимостью 1 миллион рублей. Об этом сообщили российские СМИ.
По их данным, в полицию обратилась 52-летняя уроженка Кыргызстана, которая работает уборщицей в супермаркете «Магнит». Женщина обвиняет в краже сожителя, с которым она поругалась накануне.
Похититель, который является безработным уроженцем Таджикистана, имеет две судимости за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хранение наркотиков.
Позднее женщина забрала заявление, поскольку помирилась с сожителем, а он вернул деньги и автомобиль.
URL: http://www.24.kg/kriminal/43650/