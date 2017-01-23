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В России у уборщицы-кыргызстанки украли почти 6 миллионов рублей

23/01/17 08:58, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Санкт-Петербурге ограбили уборщицу супермаркета «Магнит», отобрав у нее 5,8 миллиона рублей и автомобиль Skoda стоимостью 1 миллион рублей. Об этом сообщили российские СМИ.

 

По их данным, в полицию обратилась 52-летняя уроженка Кыргызстана, которая работает уборщицей в супермаркете «Магнит». Женщина обвиняет в краже сожителя, с которым она поругалась накануне.

 

Похититель, который является безработным уроженцем Таджикистана, имеет две судимости за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хранение наркотиков.

 

Позднее женщина забрала заявление, поскольку помирилась с сожителем, а он вернул деньги и автомобиль.

URL: http://www.24.kg/kriminal/43650/

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