На кыргызстанца напали в Санкт-Петербурге, он в тяжелом состоянии

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В Санкт-Петербурге на продавца круглосуточного магазина «Продукты», 22-летнего мигранта из Кыргызстана напали с ножом. Он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили российские СМИ.
Как сообщило ИА «Народные новости», около двух часов ночи 23 января неизвестный мужчина напал с ножом на продавца продуктового магазина.
Врачи диагностировали у пострадавшего травматический шок и колото-резаные ранения брюшной полости и грудной клетки.
Полицейские выясняют обстоятельства вооруженного нападения на мигранта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
URL: http://www.24.kg/kriminal/43684/