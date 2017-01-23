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Торговца самсами ограбили члены ОПГ в Джалал-Абадской области

23/01/17 17:32, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В городе Кочкор-Ате Джалал-Абадской области члены ОПГ ограбили торговца самсами. Об этом сообщила пресс-служба областного УВД.

 

По ее данным, 21 декабря 2016 года молодые люди, известные как Зама и Акмал, вывезли продавца за город и, приставив пистолет, отобрали 16 тысяч сомов. И тут же потребовали еще $5 тысяч.

 

Подозреваемые в совершении разбойного нападения задержаны и водворены в ИВС. Ведется следствие.

 

Как сообщается, задержанные числятся в МВД как члены ОПГ.

 

URL: http://www.24.kg/kriminal/43707/

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