Торговца самсами ограбили члены ОПГ в Джалал-Абадской области

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В городе Кочкор-Ате Джалал-Абадской области члены ОПГ ограбили торговца самсами. Об этом сообщила пресс-служба областного УВД.
По ее данным, 21 декабря 2016 года молодые люди, известные как Зама и Акмал, вывезли продавца за город и, приставив пистолет, отобрали 16 тысяч сомов. И тут же потребовали еще $5 тысяч.
Подозреваемые в совершении разбойного нападения задержаны и водворены в ИВС. Ведется следствие.
Как сообщается, задержанные числятся в МВД как члены ОПГ.
URL: http://www.24.kg/kriminal/43707/