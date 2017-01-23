Торговца самсами ограбили члены ОПГ в Джалал-Абадской области

В городе Кочкор-Ате Джалал-Абадской области члены ОПГ ограбили торговца самсами. Об этом сообщила пресс-служба областного УВД.

По ее данным, 21 декабря 2016 года молодые люди, известные как Зама и Акмал, вывезли продавца за город и, приставив пистолет, отобрали 16 тысяч сомов. И тут же потребовали еще $5 тысяч.

Подозреваемые в совершении разбойного нападения задержаны и водворены в ИВС. Ведется следствие.

Как сообщается, задержанные числятся в МВД как члены ОПГ.