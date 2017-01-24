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Более 15 лет тюрьмы за коррупцию получил в КНР экс-глава корпорации Sinopec

24/01/17 11:09, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Бывшего генерального директора крупнейшей китайской нефтяной корпорации Sinopec Ван Тяньпу приговорили к 15 годам и 6 месяцам тюрьмы за коррупцию. Постановление вынес народный суд средней ступени города Наньчан (восточная провинция Цзянси), сообщило ССТV.

 

Следствие установило, что, занимая высокий пост в компании с 2003 по 2014 год, Ван Тяньпу незаконно получил от третьих лиц за помощь в продвижении бизнес-проектов свыше 33 миллионов юаней ($4,8 миллионов) и присвоил государственные средства в 7,9 миллиона юаней ($1,1 миллиона).

 

Осужденному также назначили штраф в 3,2 миллиона юаней ($470 тысяч).

 

В постановлении суда говорится, что бывший глава Sinopec сотрудничал со следствием, что привело к смягчению его приговора. Ван Тяньпу на процессе признал вину и заявил, что не намерен подавать апелляцию.

 

Ранее к 15 годам тюрьмы за аналогичные преступления приговорили бывшего генерального директора Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Ляо Юнюаня.

 

  • Sinopec Corp. - китайская нефтяная и химическая корпорация (China Petroleum & Chemical Corporation). Крупнейшая компания КНР, акции которой обращаются на бирже. Вторая по объемам добычи нефтегазовая компания страны после PetroChina.

URL: http://www.24.kg/kriminal/43737/

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