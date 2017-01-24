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В Кыргызстане задержан член «Хизб ут-Тахрира». В деле замешано НПО «Бир Дуйно»

24/01/17 11:47, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Кыргызстане задержан член религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ КР.

 

По его данным, 19 января задержан гражданин КР А.Ш., 1983 г.р., уроженец и житель Кара-Суу Ошской области. По месту жительства проведен обыск, где обнаружено и изъято большое количество DVD-дисков с призывами к свержению конституционного строя в КР.

 

Теологическая экспертиза подтвердила наличие экстремистских призывов. Органами ГКНБ в отношении А.Ш. возбуждено уголовное дело по статье 299 (возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды) УК КР.

 

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.

 

«При обыске в доме подследственного обнаружены материалы, имеющие отношение к деятельности НПО «Бир Дуйно». В ходе оперативно-разыскных мероприятий представители данной неправительственной организации во время задержания А.Ш. осуществили сбор местного населения для воспрепятствования обыска по месту жительства и пытались спровоцировать конфликтную ситуацию», - говорится в сообщении.

 

 

URL: http://www.24.kg/kriminal/43745/

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