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В «Кыргыз почтасы» проворовались. Возбуждено уголовное дело

24/01/17 15:45, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц и работников филиала ГП «Кыргыз почтасы» и Новопавловского почтового отделения связи. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

 

Установлено, что с 2014 по 2016 год они незаконно присвоили 2 миллиона 197 тысяч 405 сомов, предназначенные для выплаты пенсий и пособий.

 

«Они вносили в официальные документы и ведомственную отчетность заведомо ложные сведения, искажающие факты выплат населению», - добавили в главном надзорном ведомстве.

 

Ведется следствие.

URL: http://www.24.kg/kriminal/43774/

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