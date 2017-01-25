Два убийства раскрыли в Бишкеке

Сотрудники уголовного розыска УВД Свердловского района Бишкека раскрыли два убийства. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 24 января обнаружено тело Л.В. с признаками насильственной смерти. В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что ночью в доме находился мужчина по имени Рунар, 30-35 лет, европейской внешности. Им оказался Т.Р., 1979 года рождения, уроженец Ошской области, ранее неоднократно судимый. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ГУВД города Бишкека.

16 января поступил вызов о том, что обнаружено тело гражданина Б.У., 1972 года рождения. Оперативники выяснили, что он задушен поясом от халата, его руки были связаны тряпкой, на теле ссадины и кровоподтеки, на половом члене раны. По материалу назначены все необходимые экспертизы.

Установлено, что к данному преступлению причастен некий Нурбек. Выяснилось, что это А.Н., 1986 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области, ранее неоднократно судимый, с 2016 года находился в розыске. Преступник задержан и водворен в ИВС столичного ГУВД.