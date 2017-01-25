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Подозреваемый в убийстве приемных родителей заключен на два месяца под стражу

25/01/17 18:35, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В Оше задержан подозреваемый в убийстве приемных родителей. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД региона.

 

По их данным, преступление совершено в Узгене. Молодой человек попытался бежать в Баткен, но был пойман в Оше сотрудниками милиции. «Убийство произошло 10 января в два часа ночи. Поводом для конфликта и убийства послужила ссора приемного сына со своими родителями. Отцу было 63 года, матери 56; он работал таксистом, а она - техничкой в школе. Настоящие родители уехали в Казахстан и пропали без вести. Они приходились дальними родственниками усыновителям», - рассказали в УВД.

 

В милиции пояснили, что задержанный признался, что убил отца с материю кувшином. По факту возбуждено дело по статье 97 «Убийство» УК КР. Подозреваемый до сих пор находится в ИВС ОВД Узгена. Ведется следствие.

 

URL: http://www.24.kg/kriminal/43878/

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