Контрабандистов ГСМ в Кыргызстане задержали пограничники

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В селе Кен-Булун Чуйской области пограничники задержали граждан КР, занимавшихся перекачкой горюче-смазочных материалов через шланг, проложенный по дну реки Чу, из Казахстана в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
По ее данным, грузовая машина контрабандистов марки DAF была оборудована квадратными цистернами вместимостью около 30 тонн.
«На момент задержания в цистерну было закачано около 15 тонн дизельного топлива. Задержанные и контрабандный груз будут переданы в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства», - говорится в сообщении.
URL: http://www.24.kg/kriminal/43929/