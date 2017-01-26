Двух кыргызстанцев будут судить за грабежи в Екатеринбурге

Граждан Кыргызстана, совершавших грабежи, будут судить в Екатеринбурге. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, Железнодорожный районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело 22-летнего Зиядина уулу Розали и Азизбека уулу Русланбека, обвиняемых в грабеже и разбое. Преступления совершены летом 2016 года.

Обвиняемые подрабатывали разнорабочими. Они подыскивали на улицах города жертв и грабили их.

Задержали подозреваемых в одном из кафе неподалеку от места последнего преступления.