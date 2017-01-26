Двух кыргызстанцев будут судить за грабежи в Екатеринбурге

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Граждан Кыргызстана, совершавших грабежи, будут судить в Екатеринбурге. Об этом сообщили российские СМИ.
По их данным, Железнодорожный районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело 22-летнего Зиядина уулу Розали и Азизбека уулу Русланбека, обвиняемых в грабеже и разбое. Преступления совершены летом 2016 года.
Обвиняемые подрабатывали разнорабочими. Они подыскивали на улицах города жертв и грабили их.
Задержали подозреваемых в одном из кафе неподалеку от места последнего преступления.
URL: http://www.24.kg/kriminal/43938/