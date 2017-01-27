RSS
facebookfacebookgoogale+
Бросай курить, вставай на лыжи. Где покататься этой зимой
Кадровые вихри Кыргызстана: главные перестановки года
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 27 января 2017 года. Пятница. Бишкекское время 13:58
НОВОСТИ ДНЯ:
Криминал
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Лжемилиционеры ограбили прохожего

27/01/17 12:33, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Задержаны мужчины, которые, представляясь милиционерами, занимались грабежом. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

 

По ее данным, в милицию обратился бишкекчанин с заявлением о том, что 25 января примерно в 22.30 трое неизвестных парней, представившись сотрудниками милиции, забрали тысячу сомов и ключи от квартиры.

 

По данному факту сотрудниками управления уголовного розыска ГУВД Бишкека в ходе рейда «Правопорядок и террорист» задержаны 23-летний Т.Б. и 22-летний А.У.

 

Проводятся следственные мероприятия.

URL: http://www.24.kg/kriminal/43989/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ