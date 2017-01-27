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Контрабандные сигареты не пропустили в Кыргызстан

27/01/17 12:43, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Сотрудники оперативной таможни «Юг» не пропустили партию сигарет. Об этом сообщила пресс-служба ГПС КР.

 

По ее данным, 20 января в селе Кызыл-Жол Баткенского района выявлен факт контрабандного ввоза на территорию Евразийского экономического союза сигарет LМ с наклеенными акцизными марками Таджикистана общей стоимостью 636 тысяч сомов.

 

А 22 января в Баткенском районе у водохранилища Торт-Куль выявлен факт еще одного контрабандного ввоза на территорию ЕАЭС сигарет LМ и Winston с наклеенными акцизными марками Таджикистана общей стоимостью свыше 2 миллионов сомов.

 

Материалы переданы в прокуратуру Ошской области.

URL: http://www.24.kg/kriminal/43990/

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