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38 тонн контрабандных ГСМ задержали на посту «Сосновка»

27/01/17 16:44, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

На посту «Сосновка» налоговики и Финпол задержали 38 тонн контрабандного дизельного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

 

Отмечается, что сегодня в Сервисном центре на контрольно-пропускном пункте «Сосновка» задержали автомашину с прицепом. Она перевозила ГСМ без документов, накладных, пломб на сливных и заливных горловинах. Со слов водителя, ГСМ залили в Бишкеке у частного лица.

 

«Материалы задержания с актом рейдового налогового контроля переданы ответственному сотруднику Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями для принятия дальнейших соответствующих мер», - прокомментировали в ГНС.

URL: http://www.24.kg/kriminal/44014/

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