Члены международной наркогруппы задержаны в Кыргызстане

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
В Кыргызстане задержаны два члена международной преступной наркогруппы. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ КР.
По его данным, 20 января ГКНБ КР совместно с зарубежными партнерами пресечена деятельность международной наркогруппы, члены которой организовали контрабандный канал поставки в КР крупных партий тяжелых наркотиков.
Всего изъято
URL: http://www.24.kg/kriminal/44085/