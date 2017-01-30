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Члены международной наркогруппы задержаны в Кыргызстане

30/01/17 15:09, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Кыргызстане задержаны два члена международной преступной наркогруппы. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ КР.

 

По его данным, 20 января ГКНБ КР совместно с зарубежными партнерами пресечена деятельность международной наркогруппы, члены которой организовали контрабандный канал поставки в КР крупных партий тяжелых наркотиков.

 

Всего изъято 25 килограммов героина, пресечена попытка использования гражданки КР для транспортировки наркотиков в страны, где за данное преступление предусматривается смертная казнь.

 

URL: http://www.24.kg/kriminal/44085/

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