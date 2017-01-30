Члены международной наркогруппы задержаны в Кыргызстане

В Кыргызстане задержаны два члена международной преступной наркогруппы. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ КР.

По его данным, 20 января ГКНБ КР совместно с зарубежными партнерами пресечена деятельность международной наркогруппы, члены которой организовали контрабандный канал поставки в КР крупных партий тяжелых наркотиков.