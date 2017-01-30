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В Кыргызстане изъяли 37 килограммов наркотиков

30/01/17 18:33, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Чуйской области Кыргызстана милиционеры изъяли 37 килограммов наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

 

По ее данным, 27 января в ходе обыска в доме у ранее неоднократно судимого уроженца Чуйской области, проживающего в селе Маевка Аламудунского района, изъяли вещество со специфическим запахом конопли.

 

После в жилмассиве «Токольдош» вскрыли тайник, где сотрудники обнаружили два мешка конопли. Общий вес изъятого – 37,3 килограмма, говорится в сообщении.

 

Проверяется версия незаконного приобретения наркотиков в приграничном районе соседней республики.

 

Возбуждено уголовное дело. Задержанного водворили в ИВС.

URL: http://www.24.kg/kriminal/44109/

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