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Двое кыргызстанцев готовили теракт на чемпионате мира по хоккею в Москве
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Двое кыргызстанцев готовили теракт на чемпионате мира по хоккею в Москве

31/01/17 18:55, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Два гражданина Кыргызстана готовили теракт на чемпионате мира по хоккею в Москве в мае 2016 года. Об этом сообщило ИА «Народные новости» со ссылкой на источник в спецслужбах РФ.

 

Как отмечается, два уроженца Кыргызстана Айбек С. и Анвар Т. выполняли задание запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

 

В отношении кыргызстанцев возбудили уголовное дело.

 

 

Как сообщили, на съемной квартире обвиняемых в Ясенево (Москва) изъяли взрывчатку и экстремистскую литературу. Один из мужчин оказал сопротивление при задержании.

 

По данным источника в спецслужбах, еще 13 человек проверяют на причастность к подготовке к теракту. Обстоятельства уточняются.

URL: http://www.24.kg/kriminal/44185/

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