Алмазбек Атамбаев поздравил работников культуры с праздником

Алмазбек Атамбаев поздравил работников культуры с их профессиональным праздником. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

«Мы все свидетели того, как нынешний Год истории и культуры дал импульс развитию культуры в нашей стране, способствовал оживлению интереса к духовному наследию предков, - говорится в поздравлении. - Рождаются новые имена в искусстве и литературе, кино и народном прикладном творчестве. Наша передовая молодежь пробивает пути к вершинам мирового киноискусства – тем самым идет возрождение «кыргызского чуда», благодаря которому в прошлом веке мир узнал о Кыргызстане».

«Помимо этого танцевальная группа Атая Омурзакова, команда КВН «Азия-микс», танцевальная группа «Тумар», 1000 комузистов, исполнившие «Маш ботой» и прославившие Кыргызстан на весь мир, создают новый образ нашей страны. Безусловно, эти успехи появились не сами по себе. Это плоды долгожданной, обретенной в нелегкой борьбе свободы. Именно свобода пробудила творческую энергию народа, раскрыла таланты. Ведь духовно богатый народ находится в постоянном движении вперед, в развитии, - сказал президент. - Многие века наша земля была одним из центров цивилизации, где были созданы неповторимые культурные богатства».

По словам Алмазбека Атамбаева, несмотря на навязывание чуждых нам культур, традиций и религий в переходный период, наш народ сохранил исконные традиции и культуру. «Во всем мире появился живой интерес к Всемирным играм кочевников, которые превращаются в бренд Кыргызстана, - отметил он. - В условиях глобализации кыргызский народ показал оригинальность собственных традиций, обычаев, одежды и доказал конкурентоспособность своей неповторимой культуры. Это ключ к развитию».

«Во главе всех этих благородных дел находитесь вы - работники культуры. Несмотря на все испытания на вашем пути, достойны высокой оценки ваши труды по сохранению наследия предков и передаче его потомкам. Сердечно благодарю всех вас за эту работу! Вместе с тем от деятелей культуры народ ожидает еще больше решительных действий, новых свершений. Удержать в руках имеющееся богатство, развить и обогатить его - это все зависит от вас», - говорится в поздравлении.