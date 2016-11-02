Дух захватывает: самые невероятные фотоработы туристов с конкурса в Италии

В итальянской Сиене вручили премии второго международного конкурса Siena International Photo Award (SIPA) за самые необычные фотографии. В нем участвовали фотомастера более чем из ста стран мира, сообщил сайт конкурса.

Фотографии путешественников из Индии, Китая, Бангладеш, Турции, Кубы, Бахрейна и других стран поражают воображение — они разнообразны, как сама жизнь. Работы победителей до 30 ноября представлены на выставке «За объективом» в городе Сиена, Италия.

«Сила природы», Этна, Сицилия (1 место в номинации «Природа»). Giuseppe Mario Famiani

В конце декабря 2015 года на Сицилии произошло извержение вулкана Этна. Колоссальное количество магмы и пепла, поднятые на высоту нескольких километров, создали видимость ядерного гриба.

Традиционные петушиные бои в Индонезии. Pimpin Nagawan

Медведь во время рыбалки. Mike Korostelev

Жительница Турции на плантации клубники. Leyla Emektar

Плавающий рынок в одной из стран Юго-Восточной Азии. Antonius Andre Tjiu

Касатки, привлеченные звуками рыболовецкой лодки, надеются на легкую добычу - сельдь, выловленную людьми. Audun Rikardsen

Виноград на Лансароте сажают в вулканическую почву. Полукруглые ограды возводят, чтобы защитить кусты от ветра. Francisco Mingorance

Змея пытается защититься от большого хохлатого змееяда. Antonius Andre Tjiu

Мусульманка с сыном во время траурных мероприятий в Бахрейне. Isa Ebrahim

Мужчина кормит птиц в Кракове. Marcin Ryczek

Антилопы гну форсируют реку Мара в Африке. Nicole Cambrе

Во время миграции сардин вдоль берегов Южной Африки на охоту выходят все хищники. Greg Lecoeur