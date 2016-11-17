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Американский певец Боб Дилан отказался приезжать на вручение Нобелевской премии
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Американский певец Боб Дилан отказался приезжать на вручение Нобелевской премии

17/11/16 09:43, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Американский поэт и композитор Боб Дилан, ставший обладателем Нобелевской премии по литературе за 2016 год, сообщил Шведской академии, что не приедет в декабре в Стокгольм для участия в церемонии награждения из-за занятости. Об этом сообщило РИА «Новости».

 

«Вчера вечером Шведская академия получила письмо от Боба Дилана, в котором он пишет, что не может найти свободного времени в декабре и приехать в Стокгольм для награждения Нобелевской премией по литературе», – говорится в сообщении для прессы.

 

Боб Дилан отметил, что он очень польщен наградой и хотел бы принять ее лично, однако обстоятельства делают это невозможным.

 

 

Как заявили в академии, хотя это и необычно, что лауреат отказывается приезжать на церемонию, но такое происходит не впервые.

 

  • Дорис Лессинг, Гарольд Пинтер, Эльфрида Елинек, становившиеся лауреатами Нобелевской премии, не приезжали на церемонию вручения. «Тем не менее награда по-прежнему принадлежит им, так же, как она принадлежит и Бобу Дилану», - заявили в Академии наук.

Академия в связи с письмом музыканта заявила, что уважает его решение, однако оставляет за собой право требовать у лауреата прочитать традиционную лекцию в течение шести месяцев после церемонии вручения.

 

  • Боба Дилана объявили лауреатом Нобелевской премии по литературе 13 октября. Он получил ее с формулировкой «за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции». За две следующие недели певец не сказал ни слова о получении премии. Впоследствии он все же позвонил в Швецию и выразил благодарность.
  • Приедет ли 75-летний Боб Дилан в Стокгольм, оставалось непонятным. Он сказал, что приедет, если это будет возможно. Его помощники говорили, что если Дилан и приедет, то общаться с журналистами точно не будет.
  • Тур Боба Дилана заканчивается 23 ноября. Церемония вручения премии состоится 10 декабря.

Американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактер Боб Дилан на протяжении пяти десятилетий является культовой фигурой в рок-музыке.

 

По версии журнала Rolling stone, Дилан стал вторым после The Beatles по значимости исполнителем в истории музыки. Его песни Blowin' in the Wind и The Times They Are A-Changin стали гимнами движения за гражданские права и антивоенного движения в США.

 

 

В 2008 году Дилан получил Пулитцеровскую премию «за выдающееся влияние на популярную музыку и американскую культуру, отмеченное лирическими композициями исключительной поэтической силы».

URL: http://www.24.kg/kultura/40010/

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