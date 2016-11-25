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Кыргызский поэт Шайлообек Дуйшеев награжден премией имени Ч.Айтматова

25/11/16 16:57, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Кыргызский поэт Шайлообек Дуйшеев награжден премией Межпарламентской ассамблеи государств СНГ имени Чингиза Айтматова. Об этом сообщила пресс-служба Жогорку Кенеша.

 

Шайлообек Дуйшеев, народный писатель, поэт, публицист и известный журналист, удостоен многих литературных и общественных наград. За большой вклад в развитие национальной поэтической культуры ему присвоено почетное звание «Народный поэт Кыргызской Республики». В 2016 году он получил очередную государственную награду - орден «Манас» I степени.

 

 

  • Премия учреждена постановлением МПА СНГ в ноябре 2012 года по предложению Жогорку Кенеша. В 2013 году первым ее получил главный редактор российской «Литературной газеты» Юрий Поляков. В 2014-м премию присудили председателю Союза писателей Азербайджана Анару Рзаеву. В 2015-м - директору Института древних рукописей Матенадаран имени святого Месропа Маштоца Грачу Тамразяну.

 

URL: http://www.24.kg/kultura/40499/

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