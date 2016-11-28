Группа «Тумар» из КР – призер «Минуты славы» в Братиславе

Группа «Тумар» из КР стала призером на «Минуте славы» в Братиславе. Об этом сообщила консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.

«Радостную новость сообщил сегодня ранним утром руководитель танцевально-спортивной группы «Тумар» Эрмек Кадыров. В Словакии 27-28 ноября проходит финальный конкурс этой программы. Из десяти финалистов «Тумар» занял третье место. Два первых призовых места присуждены участникам из Словакии. Кыргызстанцы выступили с номером «Мечта». Как известно, у всех ребят - участников группы одна на всех мечта: не остаться за бортом жизни, несмотря на ограниченные возможности, быть равной частью общества и участвовать во всех ее ярких и общественно значимых событиях», - говорится в сообщении.

«Мы чувствовали большую поддержку зала, - цитирует Эрмека Кадырова Елена Баялинова. – Все члены жюри аплодировали и плакали, что добавляло нам ответственности и собранности при выступлении. Сильными были почти все участники финала. Я бы еще отметил группу «Адем» Атая Омурзакова из Кыргызстана и команду из Британии, которые тоже собрали много голосов. Красивый получился финал, но больше всего нас порадовало, что словацкие зрители и жюри не поскупились на эмоции и отдали нам, не глядя, третье место. И, самое главное, свои искренние симпатии».

Коллектив состоит из ребят с ограниченными возможностями здоровья и их помощников-тренеров: Карабека уулу Талгата, Самыйбек кызы Адины, Талайбека уулу Эрдика, Тимура Садыкова и руководителя Эрмека Кадырова.