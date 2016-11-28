Эпос «Манас»: эстафета сказителей

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Сказители будут неделю беспрерывно читать эпос «Манас». Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства культуры, информации и туризма КР Марлен Соляной.
По его данным, семисуточное чтение эпоса стартовало 27 ноября. Оно продлится и днем, и ночью, а манасчи будут передавать друг другу эстафету.
URL: http://www.24.kg/kultura/40547/