RSS
facebookfacebookgoogale+
Саудовская Аравия. Золушки в аренду
Долги Кыргызстана: все дороги ведут в Китай
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 00:23
НОВОСТИ ДНЯ:
Культура
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Эпос «Манас»: эстафета сказителей

28/11/16 09:39, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Сказители будут неделю беспрерывно читать эпос «Манас». Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства культуры, информации и туризма КР Марлен Соляной.

 

По его данным, семисуточное чтение эпоса стартовало 27 ноября. Оно продлится и днем, и ночью, а манасчи будут передавать друг другу эстафету.

 

 

URL: http://www.24.kg/kultura/40547/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ